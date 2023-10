SPI aktuell: SPI am Nachmittag in der Verlustzone

Am Freitag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 13 542,69 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,824 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,345 Prozent auf 13 515,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 562,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 13 507,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 616,66 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,300 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wurde der SPI auf 14 253,02 Punkte taxiert. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 15 004,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der SPI einen Wert von 13 675,77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 3,57 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 33,33 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (+ 10,39 Prozent auf 1,70 CHF), ObsEva (+ 8,46 Prozent auf 0,05 CHF), Romande Energie (+ 4,49 Prozent auf 55,80 CHF) und Givaudan (+ 4,02 Prozent auf 3 027,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-23,68 Prozent auf 0,17 CHF), Talenthouse (-13,04 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-7,97 Prozent auf 12,24 CHF), HOCHDORF (-7,77 Prozent auf 19,00 CHF) und Evolva (-6,60 Prozent auf 2,97 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 9 898 419 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

