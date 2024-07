SPI aktuell: SPI bewegt sich im Plus

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 16 058,48 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,071 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,128 Prozent tiefer bei 15 977,89 Punkten, nach 15 998,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 977,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 067,15 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,038 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 978,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wurde der SPI mit 15 372,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 792,12 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,22 Prozent zu. Bei 16 309,66 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 47,89 Prozent auf 0,11 CHF), DocMorris (+ 8,32 Prozent auf 61,20 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 7,62 Prozent auf 79,10 CHF), Kudelski (+ 5,56 Prozent auf 1,52 CHF) und Xlife Sciences (+ 3,99 Prozent auf 28,70 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen AIRESIS (-31,11 Prozent auf 0,31 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,85 Prozent auf 11,26 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,76 Prozent auf 0,56 CHF), Edisun Power Europe (-4,52 Prozent auf 74,00 CHF) und Zug Estates B (-2,58 Prozent auf 1 700,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Spexis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 073 941 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,928 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at