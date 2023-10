SPI aktuell: SPI letztendlich leichter

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 1,93 Prozent schwächer bei 13 701,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,910 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,712 Prozent auf 13 871,28 Punkte an der Kurstafel, nach 13 970,71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 871,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 681,47 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 3,91 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, notierte der SPI bei 14 514,99 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Wert von 14 699,67 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 19.10.2022, den Stand von 13 392,27 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,44 Prozent ein. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Achiko (+ 33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 7,73 Prozent auf 13,10 CHF), ObsEva (+ 7,00 Prozent auf 0,05 CHF), Perrot Duval SA (+ 5,30 Prozent auf 69,50 CHF) und Evolva (+ 5,17 Prozent auf 3,05 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Talenthouse (-44,00 Prozent auf 0,00 CHF), DocMorris (-17,23 Prozent auf 39,20 CHF), Villars SA (-9,35 Prozent auf 630,00 CHF), SHL Telemedicine (-7,61 Prozent auf 9,10 CHF) und GAM (-7,37 Prozent auf 0,49 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 23 447 943 Aktien gehandelt. Mit 280,952 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at