SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Mittwochnachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 16 001,75 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,077 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,210 Prozent fester bei 15 989,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 955,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 962,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 043,31 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,391 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, betrug der SPI-Kurs 15 982,52 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 295,17 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 14 786,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,83 Prozent nach oben. Bei 16 309,66 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Spexis (+ 92,00 Prozent auf 0,08 CHF), DocMorris (+ 6,45 Prozent auf 55,30 CHF), Sulzer (+ 6,05 Prozent auf 133,20 CHF), INTERROLL (+ 4,90 Prozent auf 2 785,00 CHF) und Orascom Development (+ 4,02 Prozent auf 4,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Molecular Partners (-9,40 Prozent auf 5,88 CHF), Idorsia (-8,33 Prozent auf 2,09 CHF), Edisun Power Europe (-5,00 Prozent auf 76,00 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 6,20 CHF) und HOCHDORF (-3,29 Prozent auf 7,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 281 037 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 242,913 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at