SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der SPI springt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent auf 15 803,35 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,091 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,121 Prozent fester bei 15 803,31 Punkten, nach 15 784,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 803,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 795,88 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,61 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, betrug der SPI-Kurs 15 693,91 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.10.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 031,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2024, wies der SPI einen Stand von 14 644,59 Punkten auf.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Kudelski (+ 6,56 Prozent auf 1,30 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,69 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (+ 2,24 Prozent auf 0,91 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,23 Prozent auf 2,75 CHF) und Partners Group (+ 1,93 Prozent auf 1 293,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Evolva (-6,78 Prozent auf 1,10 CHF), Relief Therapeutics (-5,24 Prozent auf 3,80 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-2,62 Prozent auf 17,08 CHF), Molecular Partners (-2,03 Prozent auf 4,84 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-1,64 Prozent auf 36,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 440 471 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 232,009 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

