SPI aktuell: SPI schwächelt letztendlich

Der SPI zeigte sich am Dienstag kaum verändert.

Schlussendlich beendete der SPI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 16 283,02 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,120 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,526 Prozent schwächer bei 16 205,59 Punkten, nach 16 291,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 293,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 191,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, betrug der SPI-Kurs 15 993,96 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, lag der SPI noch bei 14 862,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 14 700,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,76 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit DKSH (+ 7,98 Prozent auf 66,30 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 6,42 Prozent auf 42,25 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,52 Prozent auf 8,54 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,23 Prozent auf 8,32 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,23 Prozent auf 25,60 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Arundel (-22,63 Prozent auf 0,15 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,77 Prozent auf 0,48 CHF), MCH (-6,45 Prozent auf 4,06 CHF), Addex Therapeutics (-5,66 Prozent auf 0,06 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,61 Prozent auf 12,46 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 847 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,750 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Medmix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 65,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at