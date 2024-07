SPI aktuell: SPI verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent höher bei 16 130,14 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,083 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent leichter bei 15 993,31 Punkten in den Montagshandel, nach 16 013,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 134,51 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 984,33 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 16 263,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 224,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 377,80 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,71 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), AIRESIS (+ 46,03 Prozent auf 0,37 CHF), Curatis (+ 10,16 Prozent auf 6,72 CHF), Peach Property Group (+ 6,21 Prozent auf 7,70 CHF) und Villars SA (+ 5,08 Prozent auf 620,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Spexis (-39,73 Prozent auf 0,07 CHF), Kudelski (-5,67 Prozent auf 1,42 CHF), GAM (-5,30 Prozent auf 0,21 CHF), SHL Telemedicine (-5,28 Prozent auf 4,13 CHF) und Orascom Development (-5,05 Prozent auf 4,14 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Spexis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 083 101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 245,773 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

