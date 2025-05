Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent schwächer bei 16 929,13 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,114 Prozent auf 16 930,98 Punkte an der Kurstafel, nach 16 950,37 Punkten am Vortag.

Bei 16 929,13 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 940,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 16 210,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2025, lag der SPI noch bei 17 110,23 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 27.05.2024, mit 15 974,09 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,09 Prozent zu. Bei 17 386,61 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 20,93 Prozent auf 1,30 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,22 Prozent auf 309,00 CHF), Orascom Development (+ 4,09 Prozent auf 5,60 CHF), Schlatter Industries (+ 3,48 Prozent auf 23,80 CHF) und Ascom (+ 1,80 Prozent auf 3,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Relief Therapeutics (-1,74 Prozent auf 2,82 CHF), Clariant (-1,69 Prozent auf 9,33 CHF), Kudelski (-1,68 Prozent auf 1,17 CHF), Molecular Partners (-1,62 Prozent auf 3,34 CHF) und Calida (-1,40 Prozent auf 16,92 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 194 672 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 243,626 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Die Relief Therapeutics-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die BB Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

