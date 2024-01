SPI aktuell: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 14 862,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,001 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,308 Prozent tiefer bei 14 793,38 Punkten, nach 14 839,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 872,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 793,38 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Der SPI wies vor einem Monat, am 29.12.2023, einen Stand von 14 571,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der SPI einen Wert von 13 508,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, einen Stand von 14 552,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 872,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Kinarus (+ 280,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 14,64 Prozent auf 0,06 CHF), Spexis (+ 13,23 Prozent auf 0,35 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 12,33 Prozent auf 5,10 CHF) und Meyer Burger (+ 8,67 Prozent auf 0,13 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Perrot Duval SA (-6,67 Prozent auf 56,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,67 Prozent auf 0,09 CHF), Evolva (-4,12 Prozent auf 0,65 CHF), Implenia (-3,46 Prozent auf 30,65 CHF) und Meier Tobler (-3,32 Prozent auf 36,45 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 135 668 515 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 272,652 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at