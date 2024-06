SPI aktuell: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Schlussendlich schloss der SPI nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 15 941,95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,115 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,158 Prozent höher bei 15 972,92 Punkten in den Handel, nach 15 947,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 995,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 923,06 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,079 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 15 974,09 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Wert von 15 400,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der SPI einen Stand von 14 659,06 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Spexis (+ 19,28 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 13,78 Prozent auf 0,58 CHF), Meyer Burger (+ 11,46 Prozent auf 0,01 CHF), Sensirion (+ 6,52 Prozent auf 78,40 CHF) und HOCHDORF (+ 5,60 Prozent auf 7,16 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil GAM (-16,67 Prozent auf 0,20 CHF), Molecular Partners (-6,19 Prozent auf 6,37 CHF), Curatis (-5,66 Prozent auf 6,00 CHF), Peach Property Group (-4,63 Prozent auf 7,42 CHF) und CPH Group (-3,52 Prozent auf 65,80 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 277 885 217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 251,644 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at