SPI aktuell: SPI verbucht zum Start Zuschläge

Der SPI bleibt auch am Dienstagmorgen im Aufwärtstrend.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 15 979,83 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,940 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 16 006,08 Punkte an der Kurstafel, nach 15 974,09 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15 979,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 006,08 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 136,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 852,66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 15 066,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 6,37 Prozent auf 1,67 CHF), DocMorris (+ 2,73 Prozent auf 67,80 CHF), ARYZTA (+ 1,95) Prozent auf 1,83 CHF), Orascom Development (+ 1,94 Prozent auf 4,20 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 1,72 Prozent auf 0,59 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-9,62 Prozent auf 0,07 CHF), Helvetia (-4,73 Prozent auf 122,90 CHF), Phoenix Mecano (-4,55 Prozent auf 504,00 CHF), Accelleron Industries (-2,45 Prozent auf 36,58 CHF) und SHL Telemedicine (-1,96 Prozent auf 5,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 16 166 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,023 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Index weist die Adecco SA-Aktie mit 7,02 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

