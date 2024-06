SPI aktuell: SPI zum Ende des Montagshandels leichter

Zum Handelsschluss bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 15 945,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,119 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 15 994,64 Punkte an der Kurstafel, nach 15 993,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 892,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 024,19 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der SPI einen Wert von 16 038,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 328,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, mit 15 006,29 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,44 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Arundel (+ 37,33 Prozent auf 0,21 CHF), Molecular Partners (+ 8,56 Prozent auf 6,47 CHF), Bellevue (+ 5,85 Prozent auf 18,10 CHF), Mikron (+ 4,40 Prozent auf 19,00 CHF) und Xlife Sciences (+ 4,35 Prozent auf 33,60 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-19,37 Prozent auf 26,85 CHF), Spexis (-18,14 Prozent auf 0,03 CHF), Perrot Duval SA (-12,82 Prozent auf 51,00 CHF), DocMorris (-5,90 Prozent auf 55,00 CHF) und Tecan (N) (-5,44 Prozent auf 306,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 96 355 784 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,030 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at