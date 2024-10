SPI aktuell: SPI zum Start auf grünem Terrain

Am Montag erhöht sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 16 081,08 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,150 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,300 Prozent stärker bei 16 081,71 Punkten, nach 16 033,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 081,08 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 093,61 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Stand von 15 826,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, mit 16 013,59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der SPI einen Stand von 14 162,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 10,37 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,37 Prozent auf 0,17 CHF), HOCHDORF (+ 4,55 Prozent auf 0,69 CHF), Relief Therapeutics (+ 2,18 Prozent auf 2,81 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 132,80 CHF) und Huber + Suhner (+ 1,29 Prozent auf 86,30 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen GAM (-7,51 Prozent auf 0,16 CHF), Xlife Sciences (-5,49 Prozent auf 25,80 CHF), Curatis (-3,85 Prozent auf 9,00 CHF), Meyer Burger Technology (-2,70 Prozent auf 1,55 CHF) und Orascom Development (-2,15 Prozent auf 4,10 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 332 188 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 236,237 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at