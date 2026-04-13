SPI aktuell: SPI zum Start leichter

Der SPI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag steht der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent im Minus bei 18 385,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,347 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,737 Prozent schwächer bei 18 353,36 Punkten, nach 18 489,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 353,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 385,22 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 17 893,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 404,03 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SPI einen Stand von 15 112,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,784 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 1,93 Prozent auf 52,80 CHF), Rieter (+ 1,68 Prozent auf 3,34 CHF), Schindler (+ 1,34 Prozent auf 264,00 CHF), Schindler (+ 1,03 Prozent auf 274,00 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 0,99 Prozent auf 3,05 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-15,79 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,94 Prozent auf 5,70 CHF), Adval Tech (-7,26 Prozent auf 33,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,03 Prozent auf 0,28 CHF) und Julius Bär (-4,78 Prozent auf 59,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 199 276 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 283,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at