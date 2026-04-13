MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Fokus 13.04.2026 09:29:44

SPI aktuell: SPI zum Start leichter

SPI aktuell: SPI zum Start leichter

Der SPI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Montag steht der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,56 Prozent im Minus bei 18 385,22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,347 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,737 Prozent schwächer bei 18 353,36 Punkten, nach 18 489,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 353,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 385,22 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI wurde vor einem Monat, am 13.03.2026, mit 17 893,35 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 404,03 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SPI einen Stand von 15 112,54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 0,784 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 1,93 Prozent auf 52,80 CHF), Rieter (+ 1,68 Prozent auf 3,34 CHF), Schindler (+ 1,34 Prozent auf 264,00 CHF), Schindler (+ 1,03 Prozent auf 274,00 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 0,99 Prozent auf 3,05 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-15,79 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,94 Prozent auf 5,70 CHF), Adval Tech (-7,26 Prozent auf 33,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,03 Prozent auf 0,28 CHF) und Julius Bär (-4,78 Prozent auf 59,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 199 276 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 283,166 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu MindMaze Therapeutics

mehr Nachrichten

Analysen zu MindMaze Therapeutics

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -3,03% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 36,60 0,00% Adval Tech AG
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET 54,00 -0,92% Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
Curatis AG 23,40 0,86% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,94 -3,09% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 -3,15% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 4,00 0,50% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Julius Bär 67,34 0,36% Julius Bär
Kudelski S.A. (I) 1,34 0,75% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 0,32 0,62% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 3,71 0,41% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 357,20 0,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schindler AG (PS) 296,60 0,41% Schindler AG (PS)
Schindler AG NA 284,00 0,35% Schindler AG NA
UBS 36,68 0,19% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 589,84 -0,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht krädtig an
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen