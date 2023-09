SPI-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im SPI

Am Mittwoch tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,99 Prozent stärker bei 14 659,20 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,943 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,398 Prozent höher bei 14 572,72 Punkten in den Handel, nach 14 514,99 Punkten am Vortag.

Bei 14 558,57 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 659,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,023 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der SPI bei 14 301,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, stand der SPI noch bei 14 765,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, wies der SPI 13 411,41 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 4,38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 616,90 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Arundel (+ 30,53 Prozent auf 0,25 CHF), Starrag Group (+ 6,00 Prozent auf 53,00 CHF), INTERROLL (+ 5,52 Prozent auf 2 580,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,18 Prozent auf 0,07 CHF) und Givaudan (+ 4,80 Prozent auf 2 967,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Achiko (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-13,79 Prozent auf 0,01 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-9,29 Prozent auf 0,51 CHF), AIRESIS (-8,57 Prozent auf 0,64 CHF) und Spexis (-7,58 Prozent auf 0,31 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 571 577 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,282 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at