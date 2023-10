SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagmittag leichter

Mit dem SPI geht es am Freitag abwärts.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 13 625,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,892 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,794 Prozent auf 13 592,64 Punkte an der Kurstafel, nach 13 701,44 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 654,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 569,04 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 4,44 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 646,43 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Wert von 14 759,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der SPI auf 13 388,32 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 2,98 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 569,04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Achiko (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,59 Prozent auf 9,70 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,12 Prozent auf 0,10 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,83 Prozent auf 1,52 CHF) und Bell (+ 4,07 Prozent auf 268,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-12,06 Prozent auf 11,52 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-8,82 Prozent auf 4,55 CHF), Kudelski (-7,72 Prozent auf 1,32 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-7,69 Prozent auf 2,40 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 15 893 801 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 280,389 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

2023 hat die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at