SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich in Grün

Der SPI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,62 Prozent höher bei 15 839,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,940 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,195 Prozent tiefer bei 15 711,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 742,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 857,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 710,09 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,506 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, notierte der SPI bei 15 066,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der SPI einen Stand von 14 857,71 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, bei 14 875,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 048,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 15,00 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (+ 7,57 Prozent auf 2,53 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,07 Prozent auf 8,78 CHF), APG SGA (+ 4,52 Prozent auf 208,00 CHF) und Gurit (+ 4,09 Prozent auf 58,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-11,76 Prozent auf 6,00 CHF), Curatis (-9,66 Prozent auf 6,55 CHF), CI Com SA (-9,52 Prozent auf 1,14 CHF), SHL Telemedicine (-6,61 Prozent auf 4,80 CHF) und Evolva (-4,86 Prozent auf 0,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 45 775 214 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,958 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at