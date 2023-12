SPI-Handel aktuell: SPI liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 14 528,62 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,963 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,314 Prozent tiefer bei 14 510,99 Punkten, nach 14 556,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 528,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 510,99 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,367 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wurde der SPI auf 14 212,12 Punkte taxiert. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Stand von 14 462,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der SPI einen Wert von 13 774,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,45 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,15 Prozent auf 1,79 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 8,22 Prozent auf 0,08 CHF), Relief Therapeutics (+ 6,48 Prozent auf 1,87 CHF), HOCHDORF (+ 1,92 Prozent auf 15,90 CHF) und Ina Invest (+ 1,74 Prozent auf 17,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ObsEva (-6,32 Prozent auf 0,04 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,65 Prozent auf 0,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,96 Prozent auf 4,26 CHF), ONE swiss bank (-2,86 Prozent auf 2,72 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-2,20 Prozent auf 3,56 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 634 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SPI mit 265,152 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Achiko-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 7,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

