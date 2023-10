SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Handelsstart seitwärts

So bewegt sich der SPI am Freitagmorgen.

Am Freitag springt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 13 562,27 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,824 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,345 Prozent leichter bei 13 515,59 Punkten, nach 13 562,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 13 562,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 515,59 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,156 Prozent. Vor einem Monat, am 27.09.2023, wies der SPI 14 253,02 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Wert von 15 004,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der SPI einen Wert von 13 675,77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 3,43 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Zähler.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 8,46 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (+ 6,43 Prozent auf 1,64 CHF), ONE swiss bank (+ 6,15 Prozent auf 2,76 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,78 Prozent auf 9,15 CHF) und Tornos SA (+ 5,56 Prozent auf 5,70 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-13,04 Prozent auf 0,00 CHF), Evolva (-8,49 Prozent auf 2,91 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,04 Prozent auf 0,42 CHF) und SoftwareONE (-4,09 Prozent auf 17,34 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 123 783 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI hat die Achiko-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at