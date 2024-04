SPI-Handel aktuell: SPI steigt mittags

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 15 174,34 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,903 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,108 Prozent auf 15 171,50 Punkte an der Kurstafel, nach 15 155,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 150,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 212,03 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 08.03.2024, wurde der SPI auf 15 219,62 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 644,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Stand von 14 648,06 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,15 Prozent. Bei 15 480,85 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 21,23 Prozent auf 0,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,53 Prozent auf 0,14 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,22 Prozent auf 6,45 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,53 Prozent auf 0,09 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,30 Prozent auf 0,63 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Kinarus (-9,52 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (-7,38 Prozent auf 0,01 CHF), Arundel (-5,56 Prozent auf 0,17 CHF), ONE swiss bank (-5,19 Prozent auf 3,65 CHF) und Peach Property Group (-4,64 Prozent auf 10,28 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 116 232 641 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,328 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

