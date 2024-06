SPI-Handel aktuell: SPI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

So bewegt sich der SPI heute.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 15 966,20 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,115 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,158 Prozent stärker bei 15 972,92 Punkten in den Handel, nach 15 947,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 981,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 923,06 Einheiten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 0,073 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 15 974,09 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 15 400,91 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, bei 14 659,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,58 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 12,50 Prozent auf 0,01 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 12,20 Prozent auf 0,57 CHF), Sensirion (+ 7,07 Prozent auf 78,80 CHF), StarragTornos (+ 5,83 Prozent auf 54,50 CHF) und HOCHDORF (+ 4,42 Prozent auf 7,08 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen GAM (-8,33 Prozent auf 0,22 CHF), Molecular Partners (-5,01 Prozent auf 6,45 CHF), Xlife Sciences (-4,32 Prozent auf 28,80 CHF), CPH Group (-3,52 Prozent auf 65,80 CHF) und Peach Property Group (-3,47 Prozent auf 7,51 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 191 697 696 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,644 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Im SPI verzeichnet die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

