SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende freundlich

Der SPI stieg am Abend.

Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 0,76 Prozent fester bei 16 416,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,094 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 16 326,11 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 292,65 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 16 300,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 433,74 Zähler.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der SPI bereits um 2,64 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 12.06.2024, mit 16 165,49 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 051,28 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 14 572,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,67 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 433,74 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit dormakaba (+ 6,43 Prozent auf 505,00 CHF), GAM (+ 5,29 Prozent auf 0,25 CHF), Spexis (+ 5,26 Prozent auf 0,07 CHF), Idorsia (+ 4,41 Prozent auf 2,23 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,27 Prozent auf 30,50 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ONE swiss bank (-11,54 Prozent auf 3,45 CHF), EMS-CHEMIE (-4,93 Prozent auf 733,50 CHF), Addex Therapeutics (-3,90 Prozent auf 0,06 CHF), Swissquote (-3,45 Prozent auf 285,80 CHF) und Groupe Minoteries SA (-3,39 Prozent auf 228,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 153 024 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 246,414 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Medmix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 64,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at