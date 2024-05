SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

So performte der SPI am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsschluss sprang der SPI im SIX-Handel um 1,41 Prozent auf 15 372,36 Punkte an. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,877 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,222 Prozent auf 15 191,76 Punkte an der Kurstafel, nach 15 158,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 191,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 381,80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Stand von 15 155,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wurde der SPI mit 14 653,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, lag der SPI bei 15 246,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit GAM (+ 13,32 Prozent auf 0,29 CHF), OC Oerlikon (+ 11,75 Prozent auf 4,70 CHF), UBS (+ 7,59 Prozent auf 26,79 CHF), Idorsia (+ 7,53 Prozent auf 2,10 CHF) und Peach Property Group (+ 6,49 Prozent auf 11,16 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Curatis (-12,22 Prozent auf 7,90 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,98 Prozent auf 7,30 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,32 Prozent auf 0,08 CHF), CI Com SA (-6,87 Prozent auf 1,22 CHF) und Molecular Partners (-5,37 Prozent auf 3,17 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 63 013 489 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,995 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Talenthouse-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 7,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at