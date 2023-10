SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der SPI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,68 Prozent auf 14 230,69 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,887 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,761 Prozent auf 14 241,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 14 241,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 230,69 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 14 429,81 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2023, den Stand von 14 432,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 135,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,33 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Talenthouse (+ 164,71 Prozent auf 0,01 CHF), Tornos SA (+ 8,19 Prozent auf 6,08 CHF), ObsEva (+ 5,69 Prozent auf 0,07 CHF), Meyer Burger (+ 4,17 Prozent auf 0,28 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,16 Prozent auf 7,51 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-2,22 Prozent auf 26,40 CHF), Adecco SA (-1,95 Prozent auf 35,68 CHF), Highlight Event and Entertainment (-1,91 Prozent auf 15,40 CHF), Private Equity (-1,52 Prozent auf 65,00 CHF) und METALL ZUG (-1,46 Prozent auf 1 350,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 1 023 164 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 271,193 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,01 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at