SPI-Handel aktuell: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SPI

Der SPI notierte am Abend im Plus.

Am Montag stieg der SPI via SIX schlussendlich um 0,80 Prozent auf 15 102,72 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,898 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,717 Prozent höher bei 15 089,90 Punkten, nach 14 982,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 035,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 116,33 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 22.03.2024, lag der SPI bei 15 307,08 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 14 681,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Stand von 15 049,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 8,27 Prozent auf 8,12 CHF), Kinarus (+ 5,88 Prozent auf 0,00 CHF), Sandoz (+ 5,12 Prozent auf 31,02 CHF), Spexis (+ 4,73 Prozent auf 0,06 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 4,61 Prozent auf 9,53 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen HOCHDORF (-56,63 Prozent auf 1,74 CHF), Arundel (-11,60 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,02 Prozent auf 0,56 CHF), SHL Telemedicine (-5,15 Prozent auf 4,60 CHF) und Bucher Industries (-4,12 Prozent auf 361,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 153 848 926 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 256,598 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2025 präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at