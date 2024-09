SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Accelleron Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Accelleron Industries-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,553 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 784,68 CHF, da sich der Wert einer Accelleron Industries-Aktie am 09.09.2024 auf 41,94 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 78,47 Prozent vermehrt.

Accelleron Industries wurde am Markt mit 3,93 Mrd. CHF bewertet. Die Accelleron Industries-Aktie ging am 03.10.2022 an die Börse SWX. Damals wurde der erste Kurs eines Accelleron Industries-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at