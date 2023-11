SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 31.10.2020 wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 214,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hat, hat nun 0,466 Anteile im Depot. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 30.10.2023 104,90 CHF wert, da der Schlussstand 225,00 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 104,90 CHF entspricht einer Performance von +4,90 Prozent.

ALSO war somit zuletzt am Markt 2,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at