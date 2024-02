SPI-Papier Aluflexpack-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aluflexpack von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Aluflexpack-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.02.2021 wurde das Aluflexpack-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aluflexpack-Aktie bei 36,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 277,778 Aluflexpack-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aluflexpack-Papiers auf 14,42 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 005,56 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,94 Prozent.

Aluflexpack wurde am Markt mit 250,21 Mio. CHF bewertet. Die Erstnotiz der Aluflexpack-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Aluflexpack-Anteils belief sich damals auf 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at