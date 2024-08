SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine ASMALLWORLD-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ASMALLWORLD-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 487,805 ASMALLWORLD-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 634,15 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Anteils am 05.08.2024 auf 1,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,59 Prozent.

ASMALLWORLD wurde am Markt mit 20,25 Mio. CHF bewertet. Die ASMALLWORLD-Aktie wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at