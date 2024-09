SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.09.2023 wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Avolta (ex Dufry)-Papiers betrug an diesem Tag 38,20 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,618 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,08 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 11.09.2024 auf 32,12 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,92 Prozent.

Alle Avolta (ex Dufry)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at