SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 67,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,859 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.02.2024 auf 56,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 832,10 CHF wert. Damit wäre die Investition 16,79 Prozent weniger wert.

Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 167,56 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

