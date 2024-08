SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BB Biotech-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,06 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 302,480 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 144,59 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 16.08.2024 auf 40,15 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent.

Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,20 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wagte die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers belief sich damals auf 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at