SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 245,098 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 514,71 CHF, da sich der Wert einer Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie am 09.10.2023 auf 42,90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5,15 Prozent vermehrt.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis war somit zuletzt am Markt 146,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at