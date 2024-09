SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.09.2021 wurde die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 82,50 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,121 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2024 gerechnet (77,20 CHF), wäre das Investment nun 935,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent verringert.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 1,26 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at