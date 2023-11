SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem EFG International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,949 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,68 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Papiers am 23.11.2023 auf 10,66 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 180,68 CHF entspricht einer Performance von +80,68 Prozent.

Insgesamt war EFG International zuletzt 3,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at