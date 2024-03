SPI-Papier EFG International-Aktie: So viel hätte eine Investition in EFG International von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in EFG International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades EFG International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,23 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die EFG International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 160,514 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 913,32 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 21.03.2024 auf 11,92 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 913,32 CHF entspricht einer Performance von +91,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EFG International eine Börsenbewertung in Höhe von 3,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at