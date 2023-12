SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Forbo International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Forbo International-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Forbo International-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 418,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0,071 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.12.2023 gerechnet (1 002,00 CHF), wäre das Investment nun 70,66 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 29,34 Prozent gleich.

Forbo International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at