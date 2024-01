SPI-Papier HOCHDORF-Aktie: So viel Verlust hätte ein HOCHDORF-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in HOCHDORF-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden HOCHDORF-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HOCHDORF-Aktie bei 60,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HOCHDORF-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 164,474 HOCHDORF-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2024 auf 14,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 434,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,66 Prozent.

Der Marktwert von HOCHDORF betrug jüngst 31,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

