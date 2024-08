SPI-Papier lastminutecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein lastminutecom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit lastminutecom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die lastminutecom-Aktie investiert hat, hat nun 4,545 Anteile im Depot. Die gehaltenen lastminutecom-Papiere wären am 20.08.2024 90,91 CHF wert, da der Schlussstand 20,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,09 Prozent verringert.

Alle lastminutecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 206,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at