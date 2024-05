SPI-Papier Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meyer Burger-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Meyer Burger-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Meyer Burger-Anteile bei 0,56 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 784,058 Meyer Burger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,84 CHF, da sich der Wert eines Meyer Burger-Anteils am 17.05.2024 auf 0,01 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 98,22 Prozent.

Jüngst verzeichnete Meyer Burger eine Marktkapitalisierung von 236,45 Mio. CHF. Am 11.05.2006 wagte die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Meyer Burger-Anteils bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at