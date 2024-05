SPI-Papier Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meyer Burger von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Meyer Burger gewesen.

Die Meyer Burger-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,12 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Meyer Burger-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 861,178 Meyer Burger-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,01 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9,39 CHF wert. Mit einer Performance von -90,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Meyer Burger zuletzt 258,05 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz der Meyer Burger-Aktie fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Meyer Burger-Aktie lag beim Börsengang bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at