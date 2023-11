SPI-Papier ObsEva-Aktie: So viel hätte eine Investition in ObsEva von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit ObsEva-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,91 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 524,934 ObsEva-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2023 26,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,05 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 97,32 Prozent.

Alle ObsEva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at