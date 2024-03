SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Orell Fuessli-Aktie an diesem Tag 94,00 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 106,383 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.03.2024 7 829,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 73,60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,70 Prozent eingebüßt.

Alle Orell Fuessli-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

