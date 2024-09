SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Perrot Duval SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 93,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 107,239 Perrot Duval SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Perrot Duval SA-Anteile wären am 26.09.2024 6 648,79 CHF wert, da der Schlussstand 62,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 33,51 Prozent weniger wert.

Alle Perrot Duval SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at