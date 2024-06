SPI-Papier Private Equity-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Private Equity

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Private Equity am 03.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 1,00 CHF je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. 2,46 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. So verringerte sich die Private Equity- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 48,64 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das Private Equity-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX bei 75,60 CHF. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Private Equity, demnach wird das Private Equity-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Private Equity-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Private Equity-Titel eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,27 Prozent.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von Private Equity via SIX um 6,09 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 0,335 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Private Equity- Dividendenerwartung

Schlüsseldaten der Private Equity-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Private Equity steht aktuell bei 185,990 Mio. CHF. Das Private Equity-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 9,35. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Private Equity einen Umsatz von 0,00CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 7,49 CHF.

Redaktion finanzen.at