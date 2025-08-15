Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Investmentbeispiel
|
15.08.2025 10:03:53
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.08.2024 wurde die Rieter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,012 Rieter-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2025 auf 56,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,19 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,81 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Rieter eine Marktkapitalisierung von 255,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.25
|Börse Zürich: SPI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
08.08.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.08.25
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.07.25
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.07.25
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.07.25