Investmentbeispiel 15.08.2025 10:03:53

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Rieter-Einstiegs gewesen.

Am 15.08.2024 wurde die Rieter-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,012 Rieter-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2025 auf 56,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57,19 CHF wert. Damit wäre die Investition um 42,81 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Rieter eine Marktkapitalisierung von 255,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

