SPI-Papier Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile 422,50 CHF wert. Bei einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,669 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wären am 09.01.2024 11 905,33 CHF wert, da der Schlussstand 503,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +19,05 Prozent.

Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at