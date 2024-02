SPI-Papier Schaffner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schaffner-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Schaffner gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Schaffner-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 271,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Schaffner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,683 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.02.2024 1 804,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 490,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,48 Prozent.

Schaffner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 308,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at