SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Schindler-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 197,35 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,507 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2024 auf 224,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,50 CHF wert. Mit einer Performance von +13,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 23,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at