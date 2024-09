SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Schlatter Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Schlatter Industries-Aktie an diesem Tag 38,11 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 262,390 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.09.2024 5 405,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 45,95 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Schlatter Industries einen Börsenwert von 22,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at